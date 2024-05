Campi Flegrei, il vescovo celebra messa nel palazzetto per gli sfollati

Una domenica particolare per le famiglie di Pozzuoli che sono ancora sistemate nel Palatrincone dal 20 maggio, giorno della scossa di magnitudo 4.4. Il Comune di Pozzuoli ha comunicato che nella giornata di ieri, sabato 25 maggio, è cominciata la sistemazione delle persone degli alberghi. Secondo l'Ansa sono già 20 le famiglie sistemate in albergo, mentre sono 35 i nuclei che sono stati ospitati nel Palazzetto durante l'ultima notte. Per portare loro conforto spirituale è giunto, oggi, il vescovo di Pozzuoli Carlo Villano, che ha celebrato la Santa messa domenicale per gli sfollati che hanno subito un'ordinanza di sgombero per danni agli edifici causati dalle recenti scosse.

"Grazie a Sua Eccellenza Carlo Villano per aver voluto celebrare la messa domenicale all'interno del Palatrincone - ha scritto su Facebook il sindaco Gigi Manzoni - La nostra comunità sta attraversando un momento difficile, ma le nostre anime sono unite nell'amore e nella solidarietà". Intanto, proseguono le operazioni per l recupero di oggetti personali. Con l'allontanamento delle persone cresce il rischio di sciacallaggio, anche se l'Ansa riporta che, a oggi, non sono stati denunciati fenomeni di questo tipo.