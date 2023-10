Terremoti Campi Flegrei, Luca Abete: "Se scatta l'emergenza sapranno tutti cosa fare?"

Ieri sera a Striscia la notizia Luca Abete è tornato a occuparsi dell’emergenza Campi Flegrei dopo le recenti scosse di terremoto che hanno rimesso al centro dell’attenzione la necessità di un piano di emergenza in caso di evacuazione. Esigenza già invocata nel 2015 dall’inviato del tg satirico e non solo. In questo periodo è in corso un aggiornamento del piano esistente da anni, che però nemmeno gli uffici comunali preposti conoscono, come documenta l’inviato.

"Se ci sarà un’evacuazione di 60mila persone, si salvi chi può"», dichiara un funzionario del Centro Operativo Comunale di Marano di Napoli, uno dei territori nell’area rossa. Abete sottolinea anche che in caso di evacuazione sarebbero previsti gemellaggi con altre regioni per l’ospitalità degli sfollati.