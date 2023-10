Campi Flegrei, Della Ragione: "Ho dato mandato di denunciare per 'procurato allarme' alcune pagine social"

"Basta. Ho dato mandato di denunciare per 'procurato allarme' alcune pagine Facebook che, oramai da giorni, diffondono notizie false sul bradisismo. Ciò alimenta solo paura e panico tra i cittadini. Abbiamo assistito prima al video di una strada con acqua bollente. Per poi scoprire che non erano i Campi Flegrei ma, bensì, un filmato registrato nel Sud America. Poi si è annunciata l’immediata evacuazione. Roba assolutamente falsa. Ed infine, si è pubblicata la notizia della morte di pesci nel lago d’Averno. Con tanto di foto inquietante. Salvo poi comunicare che l‘immagine era tratta casualmente dal web. Ed, infine, dopo le proteste di tante persone, cancellare tutto. Una roba allucinante. Ancor più grave, se si considera che tali fake news vengono diffuse, via social, da pagine che utilizzano anche la legittima paura dei cittadini, per fare opposizione politica all’amministrazione. Incredibile". Questo l'annuncio del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione in un post su Facebook.

"Voglio dirlo molto chiaramente. Chi alimenta allarmismi ingiustificati è un delinquente. Punto. E non permetterò mai che l’incoscienza di qualche farabutto possa agitare una comunità di decine di migliaia di persone, già molto preoccupata. Saranno le forze dell’ordine e la magistratura a sanzionare i colpevoli. Noi, continueremo a fare il nostro lavoro. Con scrupolo e totale abnegazione. Al servizio delle famiglie, dei ragazzi, degli anziani. Di tutti. Per chiunque abbia domande, richieste, segnalazioni, può sempre scrivermi su whatsapp o chiamarmi al 3398766104. Affidatevi solo alle fonti istituzionali. Sono a vostra disposizione. Nei prossimi giorni avremo numerosi incontri, molto importanti. Vi terrò costantemente aggiornati. Forza, Bacoli. Coraggio. Siamo al vostro fianco. Ne sono certo. Supereremo anche questa. Insieme, uniti. Dobbiamo fare squadra. Siamo i Campi Flegrei", conclude il primo cittadino bacolese.