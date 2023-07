Accordo tra sindaci per l'area flegrea. Firmata l'intesa

Magari stavolta è davvero quella buona. L'intesa siglata a Palazzo Matteotti, sede della Città metropolitana di Napoli, punta al rilancio dei Campi Flegrei attraverso un "Programma unitario di valorizzazione territoriale" che, dai trasporti alla valorizzazione degli assets turistici, metta a sistema le infinite risorse della zona: ambientali, culturali, turistiche, sportive, artistiche, antropologiche e - ovviamente - enogastronomiche.

A firmare il Protocollo d’Intesa il sindaco metropolitano e del Comune di Napoli Gaetano Manfredi e i sindaci di Bacoli, Josi Della Ragione; Giugliano, Nicola Pirozzi; Monte di Procida, Giuseppe Pugliese; Pozzuoli, Luigi Manzoni; Procida, Dino Ambrosino; Quarto, Antonio Sabino, alla presenza del consigliere metropolitano delegato al Litorale Domitio e Lago Patria, Salvatore Pezzella, che ha promosso l’accordo.

Cosa prevede l'intesa

L’intesa prevede in particolare - spiega una nota della Città Metropolitana - la possibilità di attivare servizi comuni come, ad esempio, la fruizione condivisa e la creazione di nuove linee di trasporto tra i Comuni interessati; la realizzazione di un sistema territoriale capace di incrementare la qualità della vita dei residenti e l’attrattività per i turisti; lo sviluppo sul mercato nazionale ed internazionale di un’offerta turistica articolata ed integrata per una completa destagionalizzazione, con un’eventuale operazione di rebranding condiviso, anche attraverso la partecipazione a eventi e manifestazioni di vario genere, sfruttando il ritorno di immagine derivante da Procida Capitale della Cultura e Monte di Procida Capitale Europea dello Sport. Il tutto nell’ottica di una valorizzazione delle differenti vocazioni del territorio come risorsa e ricchezza, piuttosto che come elementi di divisione e debolezza.

“La Città Metropolitana ha inteso avviare un processo partecipativo e coordinato con i Comuni cointeressati a sostenere il rilancio dell’immagine del territorio metropolitano, partendo da quello straordinario scrigno di bellezze che è l’area flegrea. Nell’ambito della cornice disegnata oggi, saranno attivati accordi attuativi per la definizione delle modalità operative per il perseguimento dei singoli obiettivi. Abbiamo, pertanto, modo di credere che questa tipologia di governance che abbiamo messo a punto segnerà il definitivo sviluppo dell’intera area”, ha setto il sindaco Manfredi a margine della cerimonia.

Soddisfazione è stata espressa dal Consigliere Pezzella: “Oggi è un giorno importante per l’area flegrea che, per la straordinaria valenza del suo patrimonio naturalistico e storico-archeologico, costituisce un grande attrattore e un reale volano per la crescita economica del territorio, del sistema delle imprese e del turismo dell’intero territorio metropolitano”.