Campania resta in zona gialla: ecco quando sarà "bianca"

La Campania resta in zona gialla per almeno un'altra settimana. I contagi sono in calo, nella settimana 26 maggio-primo giugno i nuovi casi sono calati del 28% rispetto alla precedente. I posti letto occupati da pazienti Covid sono al 16% e in terapia intensiva, secondo i dati del Gimbe, sono scesi sotto la barriera del 10% (9%).

Tamponi e Campagna vaccinale

Campania tra le più virtuose anche per quanto concerne la media giornaliera (158) di persone testate per 100mila abitanti. Meglio della Campania solo Lazio e Toscana. Più di un milione di campani hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose del vaccino anti-Covid. Per la precisione sono 1.064.291 le seconde dosi di vaccino somministrate in Campania.

Zona bianca

Sono Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto le quattro regioni che dovrebbero passare in zona bianca da lunedì 7 giugno, mentre il 14 dovrebbe toccare a Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia di Trento. La Campania dovrà attendere sino al 21 giugno, dovrebbe essere quella la data giusta per il passaggio nella zona con meno restrizioni.