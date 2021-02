Campania resta gialla, il motivo e la paura per le variabili Covid

La Campania resta gialla per almeno un'altra settimana. La conferma ufficiale è arrivata con la pubblicazione degli indici Rt. Regge il sistema sanitario regionale (ospedalizzazioni in particolare), nonostante l'incremento dei contagi.

Indice Rt: la situazione aggiornata

L'indice Rt nazionale è salito allo 0,95 in Italia, come emerge dal monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute. La scorsa settimana era più basso, 0,84. Le sette Regioni con Rt superiore a 1 sono Umbria, Toscana, Puglia, le Province autonome di Trento e Bolzano, la Liguria e l'Abruzzo. In Campania è ancora al di sotto della soglia critica 1: 0,8 (tra 0,73 e 0,91).

Variabili Covid

A preoccupare in particolare sono le variabili Covid e la loro capacità infettiva sui più giovani, anche se al momento in Campania non ne è ancora confermata la presenza. Il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro mette in guardia soprattutto dalla variante inglese: "in 5-6 settimane potrebbe sostituire il virus ora in circolazione, la popolazione più giovane sta contraendo l'infezione ed è un fenomeno che stiamo analizzando".