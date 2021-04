"La Campania resta zona gialla a fatica": l'anticipazione fa tirare un sospiro di sollievo

"Restiamo zona gialla, con fatica. Ma mi raccomando chi non rispetta le regole, mette a repentaglio la sua salute, quelli dei propri cari e della comunità. E poi ammazza la economia dei nostri commercianti, artigiani: insomma di quelli che a fatica stanno uscendo dal tunnel. Per favore vi prego". Con questo post Clemente Mastella, sindaco di Benevento, non nuovo ad annunci del genere poi rivelatisi esatti, dà la notizia via Facebook sulla permanenza della Campania in zona gialla per almeno un'altra settimana. Sospiro di sollievo dunque per commercianti e ristoratori in particolare.

Campania gialla a fatica

Ha davvero rischiato grosso la Campania (di finire in zona arancione) questa volta visto che dal monitoraggio del report dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute l'indice Rt era superiore ad 1 (1.08).

A segnalare i rischi di una possibile zona arancione era stato ieri Vincenzo De Luca, che aveva seminato, durante un incontro con i sindaci casertani, anche dubbi sui criteri di rilevazione dei contagi nelle altre regioni: "Noi siamo per il massimo rigore, per non giocarci la stagione estiva. Già oggi qualche positivo che troviamo è il risultato di qualche allegria di troppo a Pasqua e Pasquetta. In Campania la mascherina va usata anche quando si dorme. Vi prego di fare un'azione di persuasione di controllo nei territori. Zona gialla, rossa o verde non si controlla più niente. Nell'area vesuviana quando c'era la zona rossa non controllava nessuno. Abbiamo un dato alto sul numero di positivi. C'e' da capire bene come vengono valutati, anche perche sono per il 99% asintomatici o paucisintomatici. Ho la sensazione che da altre parti d'Italia non adottino lo stesso rigore della Campania per valutare i positivi. Mi sono intossicato. Ho sentito che la Campania rischia la zona arancione".

