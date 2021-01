La Campania ha il sistema sanitario più costoso d'Italia: 1/3 della spesa totale

La Campania ha il sistema sanitario più costoso d'Italia. Secondo l'ultimo report di Demoskopica solo al sistema regionale andrebbe un terzo della spesa nazionale. Mantenere il management delle aziende ospedaliere, delle aziende sanitarie e delle strutture sanitarie, più in generale, è costato oltre 352 milioni di euro nel 2019.

La spesa pro-capite

È quanto risulta dal report 2020 sulla sanità di Demoskopika. A livello locale - si evidenzia - a emettere più mandati di pagamento, in termini pro-capite, per indennità, rimborsi, ritenute erariali e contributi previdenziali per gli organi istituzionali sono state le strutture sanitarie della Campania con 18 euro di spesa pro-capite pari a un totale di 103,9 milioni di euro.