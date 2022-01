Covid, monitoraggio Iss: migliora anche la Campania. E da febbraio addio ai "colori" delle regioni

Un'ultima settimana in cui la situazione della Campania non dovrebbe cambiare (è in zona gialla), poi addio ai colori delle regioni. Sono queste le prospettive mentre l'Istituto superiore di sanità pubblica il consueto monitoraggio dell'emergenza Covid nel paese.

I nuovi dati diffusi dall'Iss vedono in calo, in Italia, sia i valori dell'incidenza dei casi di Covid per 100mila abitanti che l'indice di trasmissibilità Rt. La prima è pari a 1823 (rispetto al valore di 2011 della scorsa settimana) e l'Rt si abbassa a 0,97 (mentre la scorsa settimana era pari a 1,31). Cala anche il numero dei posti letto occupati per Covid nei reparti di terapia intensiva ed in quelli ordinari, rispettivamente 16,7% (contro il valore del 17,3% della scorsa settimana) e 30,4% (rispetto al 31,6% precedente).

L'Istituto superiore di sanità ha però sottolineato che "diverse Regioni e province autonome hanno segnalato ritardi nell’inserimento dei dati del flusso individuale e non si può escludere che tali valori possano essere sottostimati".

Addio ai colori delle regioni

D'altra parte pare concretizzarsi la svolta per quanto riguarda i "colori" delle regioni. Da inizio febbraio, infatti, zona gialla e arancione saranno eliminate dal governo con un decreto ad hoc. È invece certo resti la zona rossa, che scatterà con i seguenti parametri: più di 150 casi settimanali ogni 100mila abitanti, tasso di occupazione posti letto in area medica oltre il 40% delle disponibilità, tasso di occupazione posti letto in terapia intensiva oltre il 30% delle possibilità.

Per quanto riguarda le regioni in zona rossa – al momento soltanto la Valle d'Aosta ed il Friuli Venezia Giulia si avvicinano – al momento sarebbero vigenti le regole del "secondo lockdown" dell'inverno 2020-21, con chiusure, coprifuoco e limitazioni agli spostamenti per tutti. Bar, ristoranti, negozi, palestre, cinema, teatri e musei chiusi per tutti, anche se si è vaccinati (consentiti nei primi due casi l'asporto e la consegna a domicilio); non si può uscire dal Comune di residenza se non per motivi di lavoro, necessità o urgenza; trasporti funzionanti ed accessibili con Green pass.

Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ad "Effetto Giorno" su Radio 24 ha spiegato l'intenzione di "superare il sistema a colori". "Potrebbe restare la sola zona rossa come livello di attenzione per gli ospedali ma senza le restrizioni, che oggi sono previste, per tutti i vaccinati o guariti".

I dati Gimbe sulla Campania

Intanto ieri sono stati pubblicati i dati del report indipendente Gimbe. Performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (4226) e diminuzione dei nuovi casi (-31,3%) rispetto alla settimana precedente.

Questo l'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Napoli 1.913; Salerno 1.585; Caserta 1.459; Benevento 1.189; Avellino 954.

Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (31,2%) e in terapia intensiva (13%) occupati da pazienti Covid-19.