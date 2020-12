Cambio di colore per la Campania, ore decisive: attesa l'ordinanza del Ministro Speranza

E' un giorno molto importante per la Regione Campania. Attesa nelle prossime ore la decisione sul possibile cambio di colore, con il passaggio da zona 'rossa' a quella 'arancione'.

In giornata si riunirà, infatti, a Roma la cabina di regia tra il Comitato Tecnico Scientifico ed il Ministero della Salute, che analizzerà i dati del nuovo report settimanale dell’Istituto Superiore della Sanità sull’andamento della curva epidemiologica.

Sulla base di questi dati si deciderà quale colore attribuire alla Campania, con un’apposita ordinanza del Ministro Roberto Speranza che produrrebbe nuovi effetti in vigore da domenica 6 dicembre.

Secondo le prime indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Campania e Toscana dovrebbero passare dalla zona rossa a quella arancione. Il governatore toscano Eugenio Giani ha già confermato la notizia per la propria regione: "La Toscana sarà zona rossa fino a sabato, da domenica entriamo nell'arancione. Me lo ha detto il ministro Roberto Speranza". Possibili cambi di fascia anche per altre regioni.

L'eventuale passaggio in zona 'arancione', consentirebbe la riapertura dei negozi e la circolazione all’interno del proprio comune di residenza.

COSA CAMBIA DA 'ZONA ROSSA' A 'ZONA ARANCIONE'