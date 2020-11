Nuovo Dpcm, Briatore: "Campania in area gialla? Fuori di testa..."

C'è anche quella di Flavio Briatore tra le voci che hanno criticato le decisioni prese dal Governo nell'ambito del nuovo Dpcm, con la suddivisione delle regioni in tre differenti aree.

"Abbiamo visto il decreto di Conte e abbiamo visto che Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta vanno in area rossa e la Campania in area gialla. Fuori di testa...", il commento del noto imprenditore in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram.