Violenza sulle donne, fa tappa ad Afragola la campagna di sensibilizzazione "Questo non è amore"

Farà tappa in piazza Municipio ad Afragola, giovedì 10 marzo dalle 9 alle 13.30, il camper della Polizia di Stato, per la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne "Questo non è amore", alla quale ha aderito anche l'Amministrazione Comunale.

All'iniziativa saranno presenti i Sindaci dei comuni che fanno parte dell'ambito e gli studenti degli Istituti d'istruzione secondaria di primo e secondo grado del comune di Afragola, nonché altre cariche istituzionali. All'incontro parteciperanno operatori specializzati del Centro Antiviolenza "L.S.V." Insieme Senza Violenza, dell'Azienda Consortile dei Servizi Sociali ACCC Ambito N19.

"L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare i giovani - hanno dichiarato il sindaco, prof. Antonio Pannone e l'Assessore ai Servizi Sociali, arch. Francesco di Micco - sul tema della violenza di genere e di aiutare a vincere la paura e a rompere la condizione di isolamento e vergogna in cui, nella maggior parte dei casi, vivono le vittime di tali reati".

L'appuntamento di giovedì sarà un'occasione di incontro per offrire informazioni, supporto e indicazioni sugli strumenti di tutela e di intervento in situazioni di violenza.