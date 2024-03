Il Procuratore Gratteri: accelerazione della lotta ad abusivismo e inquinamento. Centinaia le strutture da abbattere

Intervenendo ad un incontro del SUGC- Sindacato unitario dei giornalisti della Campania il procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri annuncia l'accelerazione del lavoro di contrasto dei reati ambientali e dell'abusivismo ambientale.

"Centinaia e centinaia" gli immobili abusivi il cui abbattimento potrebbe essere realizzato come già avvenuto a Catanzaro, operando in sinergia con gli assessorati all'ambiente.

I 3 livelli della camorra

Per quanto riguarda il contrasto alla criminalità organizzata, la vera sfida per le forze dell'Ordine è il dark web: "Per semplificare - ha detto il procuratore Gratteri - se Internet è il mondo, il dark web è l'infinito". C'è infatti una "camorra di strada" che fa le stese per assicurarsi il controllo di una piazza, la camorra che opera nel terziario, molto attiva e forte, ma gli affari più grossi, per miliardi di euro, la malavita organizzata li fa e gestisce online, tra bitcoin e criptovalute