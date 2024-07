A Napoli saranno sostituiti 100mila contatori dell'acqua: investimento da 20 milioni di euro

Abc Napoli dà il via alla nuova campagna massiva di sostituzione dei contatori idrici. È partita stamattina, da corso Vittorio Emanuele, la nuova campagna di sostituzione dei contatori dell’acqua da parte di Abc Napoli.

Si tratta dell’intervento più grande mai realizzato - spiega in una nota l'azienda speciale partenopea - per un investimento di 20 milioni di euro in totale autofinanziamento, che porterà alla sostituzione di 100.000 contatori d’utenza, nell’arco di 30 mesi.

Un terzo dei contatori installati nella città di Napoli sarà sostituito con contatori 'volumetrici' equipaggiati da un modulo per la telelettura, che consentirà il rilievo a distanza di consumi e di parametri utili alla gestione, sempre più digitalizzata, dell’infrastruttura.

Due società esterne, Energas Energia Srl (per i quartieri Montecalvario, Stella e Pendino) e Consorzio Servizi Qualificati Srl (per i quartieri S. Lorenzo, Mercato, Porto), supporteranno Abc Napoli nell’installazione.