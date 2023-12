Clima e innalzamento del livello del mare: la proiezione futura di Napoli con un ulteriore riscaldamento globale | FOTO

Quelle relative ai cambiamenti climatici, al riscaldamento globale e all'innalzamento del livello del mare, sono alcune delle problematiche sempre più al centro dell'attenzione a livello internazionale.

Climate Central, l'organizzazione no profit americana, da tempo si sta impegnando nel comunicare gli effetti e le possibili soluzioni al cambiamento climatico al pubblico e ai decisori. Attraverso l'utilizzo della scienza, dei big data e della tecnologia, Climate Centrale genera migliaia di risorse e immagini, diffusissime sul web, affrontando le questioni del clima, dell'innalzamento del livello del mare, delle condizioni meteorologiche estreme, dell'energia e argomenti correlati.

In alcune immagini rese disponibili da Climate Central, è possibile vedere la proiezione di un luogo iconico della città di Napoli, come piazza dei Martiri, nel caso in cui il pianeta dovesse riscaldarsi ulteriormente di altri 3 gradi Celsius.

"Queste immagini - spiega Climate Center - mostrano la proiezione del futuro livello del mare in piazza dei Martiri a Napoli, a causa del riscaldamento globale causato dall'uomo, in due diversi scenari. Le scelte climatiche ed energetiche nei prossimi decenni potrebbero stabilire la destinazione, ma i tempi dell’innalzamento sono più difficili da prevedere: questi livelli del mare potrebbero richiedere centinaia di anni per essere pienamente raggiunti".