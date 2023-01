Distribuite le calze della Befana donate da "La Battaglia di Andrea"

Sono state distribuite stamattina all'Aias di Afragola le calze della Befana da parte dell'associaziome La Battaglia di Andrea, calze donate dal Gruppo di Palo. In presenza del sindaco di Afragola Antonio Pannone e del direttore dell'Aias Ciro Salzano, Rossella Frattulillo, in rappresentanza del Gruppo di Palo, ha aperto la distribuzione assieme alla presidente dell'associazione Asia Maraucci.

'É sempre bello regalare un sorriso a un bambino e a una mamma - dichiara Asia Maraucci - questa mattina ci siamo riusciti ancora grazie alla famiglia Di Palo che ha accolto il nostro appello, come sempre - conclude - abbiamo regalato qualche sorriso". Palesemente emozionata Rossella Frattulillo.

"Per me la cosa piú importante é stata vedere questi bambini felici - dichiara Rossella Frattulillo - in quel momento rappresentavo il Gruppo Di Palo, ma da mamma mi ha fatto piú piacere vedere la gioia negli occhi di quei bambini - prosegue - ho visto un pò di serenità negli occhi di tante mamme guerriere, affrante da una vita molto difficile. Sono certa che faremo ancora tante cose insieme a La Battaglia di Andrea".