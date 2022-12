Sesta edizione de il calendario delle spose

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Arrivato alla sua sesta edizione, Il Calendario delle Spose, edito da Millimetrica, sarà presento venerdì 30 dicembre presso Adrenalina La Casa degli Eventi. La sera stessa, dalle ore 20:00, sarà distribuito presso il Complesso Monumentale San Domenico Maggiore, nel cuore della città di Napoli. Accoglienza e inclusione, questo il tema del Calendario 2023, quasi come auspicio di avere un anno migliore rispetto a quelli passati. Matrimoni privi di discriminazioni, razziali, di genere, con famiglie allargate, sposi disabili, tante volte discriminati, con infine il sogno di vedere convolare a nozze due sposi, di Russia e Ucraina, quasi a sancire la pace tra i due popoli, sogno sottolineato da Millimetrica proprio nella locandina della presentazione. Il direttore artistico del Calendario 2023 è Mariapia Speranzini che ha coordinato gli scatti, insieme al team Millimetrica composto da Luigi Aprea, Chiara Palladino, Assia Di Stadio e Vito Andrea Santelia. Sono intervenuti 13 fotografi, 13 location e altrettanti atelier, diversi hairstylist come Fileccia Parrucchieri o aziende di Make Up come la Rea Academy e Ciak si Trucca e altri partner del compartimento wedding come Luxury Cars & Yacht e i Fioristi di Giulio Tortora. Il calendario avrà un prezzo simbolico ed i proventi saranno destinati all’associazione che si batte per i diritti dei disabili “La Battaglia di Andrea”, che li utilizzerà per pagare terapie private ai bambini autistici che segue. “Passate le festività natalizie, e quindi le varie presentazioni del calendario, non vedo l’ora di organizzare eventi diretti alle giovani coppie di spose – dichiara Luigi Aprea, patron di Millimetrica – dall’anno prossimo allargheremo i nostri orizzonti, avremo eventi in tutta Italia – prosegue. al momento abbiamo programmato 20Fashion Night, ma ne saranno molti di più. Alla presentazione de Il Calendario delle Spose, sarà anche presentato Il Calendario delle Studentesse, che quest’anno come tema ha quello della sensibilizzazione sul tema del cancro. Entrambe le iniziative sono state patrocinate dal Comune di Napoli.