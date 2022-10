Caldo anomalo in città: in Centro temperature fino a 35 gradi

Un ottobre anomalo con temperature estive si sta per chiudere. Tutto ciò, però, non sembra dispiacere a napoletani e turisti che stanno affollando la città anche in questo ponte di Ognissanti.

Il sole e le temperature decisamente estive (circa 35 gradi in centro) tra l'altro non sembrano voler "abbandonare" la città partenopea. Per gli esperti, infatti, l'anticiclone africano è ancora in gran forma, tra oggi e domani domenica raggiungerà il culmine della sua espansione.

Questo significa sole e caldo anomalo senza interferenze, sarà anche aria leggermente più asciutta quindi anche le nebbie (come è successo in settimana) e le nubi saranno sfavorite. Quella che si potrebbe dire la stabilità perfetta.