Calderoli posta le foto dei tifosi del Napoli all'esterno dello stadio: "Avevo capito che la Campania fosse zona rossa"

"Avevo capito che la Regione Campania fosse zona rossa, con annessi divieti di assembramenti e di coprifuoco. Avevo capito che le norme nazionali vigenti valessero per ogni Regione, inclusa la Campania, eppure non leggo dichiarazioni a riguardo del premier Conte e del ministro Speranza". Così il senatore della Lega Roberto Calderoli ha commentato le immagini degli assembramenti a Napoli per commemorare Maradona, postando sui social anche alcune foto dei tifosi azzurri all'esterno del San Paolo.

"Avevo capito che in Regione Campania ci fosse un Governatore che parlava di lanciafiamme, esercito, muri sui confini regionali... ma che si è zittito di fronte a tutto questo. Avevo capito male io?", incalza l'esponente leghista.