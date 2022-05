Campetto di calcio al Molosiglio, domani l'inaugurazione: era abbandonato da anni

Domani alle ore 16 sarà inaugurato il campetto del Molosiglio che la Municipalità ha affidato con un regolare bando alla Parrocchia di Santa Lucia.

"Si conclude, così, un iter tortuoso che riuscimmo a risolvere grazie ad una delibera di Giunta della Municipalità che superò i problemi assurdi posti dal regolamento per gli impianti sportivi del Comune di Napoli. Il campetto del Molosiglio, per anni abbandonato, sarà un presidio di legalità per strappare i giovani alla strada. E la gestione della Parrocchia di Santa Lucia a mare sarà una garanzia. E' una gran bella notizia che ci riempie di orgoglio per aver restituito al quartiere un campetto da anni utilizzato impropriamente", fa sapere il centrodestra in una nota.