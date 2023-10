Terremoto Campi Flegrei, Manfredi: "Calcinacci caduti ad Agnano da strutture già parzialmente dissestate"

"I calcinacci che sono caduti ieri sera dai garage nella zona di via Pisciarelli, sono calcinacci che cadono da una struttura che dal punto di vista statico non sta nelle condizioni giuste ed è già in dissesto. Il problema sono queste strutture già parzialmente dissestate o che hanno situazioni di fatiscenza. Lì vanno fatti dei sopralluoghi e dei controlli". Così il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Gaetano Manfredi ha fatto il punto della situazione dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 registrata nella tarda serata di lunedì.

"Ho già parlato con il ministro, c'è la necessità di sollecitare un piano di sopralluoghi straordinari che aiuti anche l'edilizia privata e che garantisca sicurezza ai cittadini. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, il Pnrr prevede interventi di miglioramento sismico di molti edifici", ha aggiunto il primo cittadino partenopeo.