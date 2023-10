Caccia al tesoro nelle strade del centro di Napoli: l'evento aperto a tutti

"Venerdì 13 ottobre, con inizio alle ore 21, si rinnoverà l’avventura 'Viaggio al Tesoro' di VeniVerso. Un evento aperto a tutti, una entusiasmante caccia al tesoro per le strade di Napoli, nei luoghi più caratteristici del nostro centro storico. A partire dalla Galleria Principe di Napoli, una esperienza di gioco itinerante vedrà i partecipanti, organizzati in piccole squadre, sfidarsi adoperando l’interazione, la conoscenza, le capacità di osservazione, la creatività e la logica, per raggiungere il miglior risultato di squadra risolvendo indovinelli, quiz, rebus e altri rompicapo nel minor tempo possibile". Ad annunciarlo in una nota è la vicepresidente del Consiglio comunale di Napoli Flavia Sorrentino.

"Dopo il grande successo dell’anno scorso, anche quest’anno ho deciso di promuovere l’iniziativa di giovani napoletani che attraverso il gioco e l’amicizia animano le strade della nostra città con un bellissimo progetto", conclude Sorrentino.