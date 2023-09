Cabine telefoniche in dismissione in alcune strade del Vomero | FOTO

Sono state un vero e proprio simbolo dagli anni '50 fino all'era dei cellulari e dello smartphone. Le cabine telefoniche pubbliche hanno rappresentato e rappresentano un pezzo di vita degli italiani.

Questi apparecchi, però, sono ormai poco utilizzati e così al Vomero nei prossimi giorni e nelle prossime settimane saranno dismesse alcune postazioni in alcune strade principali, come in via Luca Giordano ed in via Cilea.