Red Bull 64 Bars Live, più bus a Scampia per il maxi evento di sabato

Sabato 8 ottobre 2022 si terrà a Scampia, in piazza Papa Giovanni Paolo II, l'attesissimo evento musicale “Red Bull 64 Bars Live”.

In previsione dell’affluenza di pubblico che seguirà la manifestazione, d’intesa con ANM, è stato previsto l’incremento delle seguenti linee di superficie:

- 180 (Fuorigrotta-Vomero-Scampia)

- C67 (Toledo-Dante-Museo-Scampia)

- R5 (Garibaldi-Scampia).

Tutte e tre le linee protrarranno l’orario di esercizio fino all'1.00 del giorno successivo con il potenziamento delle corse.



“Si ringrazia ANM che in questa fase di riorganizzazione del trasporto pubblico locale, ha riprogrammato le linee di superficie per incrementare le corse a servizio di Scampia in occasione del Red Bull del prossimo 8 ottobre”, afferma l'assessore comunale ai trasporti Edoardo Cosenza.