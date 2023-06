Linee bus a Napoli, variazioni e sospensioni in vigore dal 12 giugno

Anm informa che da lunedì 12 giugno, con il termine delle attività scolastiche, le linee bus S3 - S4 e S5 sono sospese.

Sempre a partire dal 12 giugno, la linea 204, nelle more di attivare un percorso alternativo funzionale per gli interscambi con altre linee di trasporto, diventa a doppio attestamento stazionando in via Pansini ed in via Depretis all’altezza della fermata n. 1081 Depretis - Loggia dei Pisani.

Le linee 612 ed N7, inoltre, tutti i martedì ed i giovedì fino al 14 luglio (eccetto il 22 giugno), dalle ore 23.00 alle ore 5.00, sono deviate a causa del divieto di transito in via Consalvo. Giunte a via Cassiodoro, percorrono il primo tratto di via Consalvo, svoltano a destra per via Nino Bixio, via Arlotta, via Leopardi, via G. Marino e proprio percorso. La 612 prosegue, poi, per via G. Cesare e percorso ordinario.