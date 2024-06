Trasporti Napoli, variazioni e sospensioni linee bus in vigore dal 1° luglio

Anm informa che dal 1° luglio 2024 ci saranno variazioni per quanto riguarda alcune linee bus cittadine.

Nel dettaglio è istituita la linea 112 (Pianura - piazza Repubblica) che sostituisce la linea 612, garantendo il transito per via G. Bruno con la possibilità di effettuare interscambio con tutte le linee aziendali dirette a piazza Vittoria, Mergellina e Fuorigrotta.

La linea NC è sospesa, mentre la linea 128 effettua tutto il percorso della linea NC garantendo tutte le fermate.

La linea 618 modifica il proprio percorso per transitare in via T. Prisco e via Padula. Sospesa, infine, la linea C1, mentre è attiva la linea C1E (Tecchio - Nisida - Posillipo).