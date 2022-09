Trasporti Napoli, nuovo programma di esercizio per bus Anm dal 26 settembre

Anm informa che da lunedì 26 settembre parte il nuovo programma di esercizio. Le linee bus C38-C76-139-173-195 e 182 variano il percorso di esercizio come di seguito indicato:

- linea C38 Ospedale Monaldi (capolinea), v. Com.le Guantai ad Orsolone, v. Bianchi - largo Cangiani, v. Jannelli, v. S. Martini, v. Altamura, v. Rossini, vico Acitillo, v. Ribera, v. Gemito, v. Cilea, v. Cimarosa, v. Bernini, piazza Vanvitelli (M1), v. Bernini, piazza Fanzago, v.le Michelangelo, piazza Leonardo, v. Suarez, piazza Medaglie d'Oro (M1), v. Niutta - piazza Muzii, v. Piscicelli, v. Altamura, v. S. Martini, v. Jannelli, v. L. Bianchi, ospedale Monaldi (capolinea);

- linea C76 Ospedale Cardarelli (capolinea), v. Pietravalle, via Montesano, v. Quagliariello, p. Ruggieri ( osp. Monaldi), v. Com.le Guantai ad Orsolone, v. De Amicis, v. Pansini, v. Semmola, v. D' Antona, Ospedale Cardarelli (capolinea);

- linea 139 Ospedale Cardarelli (capolinea), v. Cavallino, v. Fontana, v. Palermo, p.za Medaglie D'Oro, v. Menzinger, v. Suarez, v. Santacroce, v. S. Rosa, v. Pessina, p.za Dante, v. Conte di Ruvo, v. Costantinopoli, Museo Nazionale, v. S. Rosa, v. Santacroce, v. Suarez, v. Menzinger, v. Niutta, v. Palermo, v. Fontana, v. Cavallino, Ospedale Cardarelli (capolinea);

- linea 173 Andata: v. Argine (capolinea), v. Malibran, v.Miranda, v.le delle Metamorfosi (Ospedale del Mare) ,v. Martiri della Libertà, v. Malibran, v. Argine, v. Principe di Napoli, v. Botteghelle di Portici, Strada Provinciale Madonnelle, v. F.lli Grimm, v.le Hemingway, v. Salgari, v. Don Sturzo, v. Pinocchio, Strada Provinciale Madonnelle, - Volla, v. Napoli, v. Colombo, v. Roma, v. Rossi, v. Petrarca. Ritorno: v. Petrarca, v. Monteoliveto, v. E. De Filippo, v. Gramsci, v. Filichito, v. Einaudi, v. Roma, v. Colombo, v. Napoli, Stada Provinciale Madonnelle, v. Provinciale Botteghelle di Portici, v. Argine, v. Argine (capolinea);

- linea 195 v. Argine (capolinea), v. Malibran, v. Martiri della Libertà, v. Miranda, v. delle Metamorfosi (Ospedale del Mare), v. M. Pomilio, v. delle Metamorfosi, v. B. Longo, v. De Meis, v. Volpicella, v. Chiaromonte, v. Volpicella, v. R. Marinare, v. Testa, v. Martinez, v. F. Imparato, c. S. Giovanni a T., v. Ponte dei Francesi, v. Ponte dei Granili, v. R. di Portici, v. Volta, v. Vespucci, c. Garibaldi, c.so Lucci, v. Volta, v. R. di Portici, v. Ponte dei Granili, v. Ponte dei Francesi, c. S. Giovanni a T., v. F. Imparato, v. Volpicella, v. R. Marinare, v. Chiaromonte, cavalcavia Ponticelli, v. Chiaromonte, v. cavalcavia Ponticelli, v. Volpicella, v. De Meis, v. B. Longo, v. Delle Metamorfosi, v. M. Pomilio, v. Rea, v. Martiri della Libertà, v. Malibran, v. Argine (capolinea);

- linea 182 limita il percorso alla tratta via Paternum (dove è previsto il capolinea) - piazza 7 Settembre, senza raggiungere il deposito di via delle Puglie. Sul percorso via Puglie-Paternum sono attive le linee occasionali C90A e C90B.

- varianti linea 144: per intensificare il collegamento della zona ospedaliera con l'Eremo dei Camaldoli, a partire da lunedì 26 settembre, sono programmate corse di variante della linea 144 solo ad orari predeterminati, sia in andata (144A) che in ritorno (144B) con puntate a via dell'Eremo, provenienti rispettivamente da Marano e dal Cardarelli.



Alla stessa data sarà sospeso l’esercizio della linea V1.