Anm, via alla nuova linea bus 602 sulla tratta Garibaldi-Dante

Anm Informa che da lunedì 3 maggio è attiva la linea bus aggiuntiva 602 che, in partenza dal capolinea bus di Piazza Garibaldi, percorre la tratta delle stazioni della Linea 1 Università, Dante e Museo.

Il percorso

Piazza Garibaldi (capolinea) – corso Umberto – piazza Bovio (M1 Università) – via Sanfelice - via Monteoliveto – piazza Dante (M1 Dante) – via C. di Ruvo – via Costantinopoli – piazza Museo MANN (M1 Museo) - via Pessina - via Toledo (M1 Toledo) – via Diaz – via Sanfelice - piazza Bovio – corso Umberto – piazza Garibaldi – piazza P. Umberto – via Firenze – corso Novara – piazza Garibaldi.

??? Da oggi lunedì 3 Maggio sulla tratta Garibaldi - Dante attiva anche la nuova ????? ??? ???. Orario e percorso completo ? https://t.co/QoyjVLijWE pic.twitter.com/mwCpvyW4bR — Anm - Napoli (@anmnapoli) May 3, 2021