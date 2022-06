Svolta green in Campania: via alla gara per l'acquisto di altri 202 bus ad alimentazione innovativa

E' imminente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la gara per l’acquisto di ulteriori 202 bus per il trasporto pubblico locale in Regione Campania.

Un’attenzione particolare - informa in una nota l'ente di Palazzo Santa Lucia - è stata data all’acquisto di autobus ad alimentazione innovativa ed ecosostenibile (metano/ibrido/elettrico).

La gara indetta da ACaMIR, prevede 4 lotti, per l’acquisto di 30 bus metano di 7 metri; 63 bus metano di 10 metri, ulteriori 63 bus metano da 12 metri oltre a 46 bus elettrici da 6-7metri con un investimento complessivo di 64 milioni di euro.

I termini per la presentazione delle offerte scadono il 10 luglio, con prima seduta pubblica l'11 luglio.