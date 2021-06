Trasporti e turismo estivo: a Ischia sbarcano nuovi bus Eav

Ancora due nuovi autobus sull’Isola di Ischia. A sottolinearlo è Umberto De Gregorio, presidente della holding regionale dei trasporti Eav, in un post su Facebook.

"Continua l’impegno di EAV e Regione Campania per rafforzare i servizi in vista della stagione estiva e contribuire alla ripresa delle splendide isole del golfo campano. Il ritorno alla normalità, che speriamo definitiva, non ci coglie impreparati - spiega De Gregorio - Dopo la gestione dell’emergenza del trasporto scolastico, realizzata con proficuo successo anche con l’aiuto degli NCC, che hanno contribuito con propri uomini e mezzi, la ripresa delle attività, soprattutto turistiche, ci vede pronti, non avendo mai smesso di programmare e pianificare".

Il piano regionale di fornitura autobus si sta infatti completando. Allo stato, gli autobus già consegnati sono oltre 120 ed in questi giorni sono stati forniti altri 26 autobus.

De Gregorio fa il punto sulla situazione bus nelle località turistiche servite da Eav. A Ischia 29 autobus sono stati immatricolati tra 2020 e 2021, 30 conducenti stagionali già assunti e quasi altrettanti pronti per luglio; a Procida 3 autobus già consegnati, un nuovo 4x4 pronto a fine mese per Terra Murata, 4 autobus elettrici per fine anno; 8 lavoratori in più in estate, tra volontari di altri depositi e lavoratori stagionali; infine a Sorrento 16 autobus nuovi, per collegare tutte le località da Vico Equense a Massalubrense; almeno 10 lavoratori volontari da altri depositi pronti a traferirsi nei mesi estivi.

"In ciascuno di questi impianti, così come in tutti gli altri depositi aziendali, almeno la metà degli autobus in uscita giornaliera ha non più di 1 anno - conclude il presidente di Eav - Avremo ancora tante criticità e problemi da superare (vige ancora il limite del 50% dei posti offerti, non certamente un problema da poco!), ma siamo pronti".