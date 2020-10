Un bus per diversamente abili regalato al Comune di Napoli

Un mezzo di trasporto al servizio dei diversamente abili della città di Napoli. Un regalo che l'associazione Progetti del Cuore di Annalisa Minetti ha voluto fare al capoluogo partenopeo e ad altre località italiane. "Speriamo con questo mezzo di rendere più leggera la pesantezza delle giornate delle persone che vivono situazioni di difficoltà oggettiva" le parole del sindaco Luigi de Magistris.

Il pulmino, da solo, non potrà abbattere le barriere per i diversamente abili, ma è un contributo importante: "Sono lieta di poter aiutare una città che mi rispetta non in quanto cantante famosa, ma in quanto non vedente" ha spiegato la Minetti.