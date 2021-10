Trasporti, servizio cimiteriale Anm: linee bus dedicate per quattro giorni

Anm informa che in occasione delle giornate dedicate alla Commemorazione dei Defunti, sabato 30 e domenica 31 ottobre, lunedì 1 e martedì 2 novembre, sarà potenziato il servizio delle Linee Bus "dedicate" di seguito indicate, verso i principali cimiteri cittadini:

PER IL CIMITERO DI POGGIOREALE/S.M. DEL PIANTO

DA PIAZZA CAVOUR - PIAZZA DANTE- TOLEDO

Linea Bus 584

DA FUORIGROTTA E SECONDIGLIANO

Linea bus 580

Utilizzare le fermate su via del Riposo (4 in salita e 4 in discesa) in corrispondenza dei varchi 5, 6, 7 e 8 del cimitero.

Attiva la navetta 501 all'interno del Cimitero Nuovissimo che prolunga il percorso fino al capolinea di Santa Maria del Pianto. La navetta non effettua fermate all'esterno del cimitero (le due fermate in corrispondenza dell'ingresso principale sono soppresse).

PER IL CIMITERO MONUMENTALE DI POGGIOREALE

DA PIAZZA GARIBALDI E DAL VOMERO

Linea Bus 530

DA PIAZZA GARIBALDI

Linea Tranviaria 1

DA CASALNUOVO

Linea Bus 169

DA CASORIA

Linea Bus C90



PER IL CIMITERO DI CHIAIANO

Linea Bus 572

PER IL CIMITERO DI SECONDIGLIANO

Linea Bus 575

PER IL CIMITERO DI SAN GIOVANNI /BARRA

Linea Bus 173

PER IL CIMITERO DI FUORIGROTTA

Linea Bus 580.