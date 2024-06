Filobus di Anm fermi in deposito: "Non funziona la climatizzazione"

Diversi filobus di Anm stamattina sono farmi al deposito di via Nazionale delle Puglie e non entreranno in servizio. Lo denuncia il sindacalista di Usb Adolfo Vallini.

"L'Anm ha innescato una lotta tra poveri dove a pagarne le conseguenze sono I cittadini - sono le parole affidate ai social da Vallini - Sono mesi che chiediamo invano di verificare il corretto funzionamento degli impianti di climatizzazione a bordo dei bus proprio per evitare ricadute sul servizio, già di suo insufficiente, soprattutto nel fine settimana e nelle ore serali. Inaccettabile che nel 2024 i filobus debbano rimanere fermi nei depositi perché privi dell'impianto di climatizzazione".

"Si parla tanto di sostenibilità ambientale e mobilità green e poi l'amministrazione comunale lascia che i mezzi elettrici vengano sostituiti da autobus con alimentazione diesel - aggiunge ancora il sindacalista - Una situazione disastrosa per cittadini, turisti ed operatori del Tpl, quest'ultimi spesso costretti a lavorare in assenza di locali attrezzati presso i capolinea: dotati di bagni ed acqua potabile per rifocillarsi dal caldo ed evitare condizioni di pericolo alla guida dei bus cittadini mentre esposti a temperature estreme".