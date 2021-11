Burocrazia zero, in Campania documenti e permessi diventeranno digitali

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha presentano il piano "Zero burocrazia" per la digitalizzazione dei servizi regionali. "Partiamo con il genio civile. Digitalizzeremo tutto e aboliremo quelle procedure e i permessi inutili che rallentano lavori e aziende. La priorità è il pane, ci saranno novità anche per i pagamenti".