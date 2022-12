Comune di Napoli, arrivano buoni spesa natalizi per quasi 1 milione di euro

Novità dal Comune di Napoli. Nei prossimi giorni, fa sapere Palazzo San Giacomo, gli stessi nuclei familiari di almeno 4 persone beneficiari dei buoni spesa del Comune dal 21 dicembre 2021 al 15 aprile del 2022 riceveranno un ulteriore contributo di 125 euro.

Il contributo dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre di quest'anno, ed esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Napoli.

L'importo potrà essere usato per generi alimentari o prodotti di prima necessità, compresi "prodotti non elaborati di base prediligendo quelli campani"; "salute e cura della persona ad esclusione di quelli di bellezza"; pulizia e cura della casa e prodotti per la cura di bambini e neonati.

Il totale dei fondi erogabili da parte di palazzo San Giacomo e di 885mila euro.

Per questi buoni spesa non si fa domanda, arriveranno in automatico a chi è rientrato l'anno scorso nei parametri. Per chi è tra questi, arriverà il pin per usufruire del beneficio entro la fine dell'anno.