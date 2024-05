Vince buoni spesa, li devolve ad un'associazione a tutela dei disabili

Giovanna è la cliente di un supermercato di Cardito. In un concorso indetto dal punto vendita ha vinto 2100 euro in buoni spesa, devolvendone 500 a un'associazione di Afragola, "La battaglia di Andrea", che si adopera per tutelare i diritti dei diversamente abili.

Un bel gesto che non ha lasciato indifferenti Giuseppe Di Palo e Rossella Frattulillo, titolari del supermarket "Tuttigiorni" di Cardito, i quali hanno immediatamente raddoppiato la donazione della signora aggiungendo altri 500 euro.

È molto grata Asia Maraucci, presidente de La battaglia di Andrea: "La vicinanza del Gruppo Di Palo è molto importante per noi, questo gesto di raddoppiare il premio é stata una cosa importante: ci hanno tenuto anche loro a contribuire all'offerta della signora Giovanna, che ha voluto condividere il suo premio con noi". "Grazie a questo - prosegue - l'associazione potrà ora spendere mille euro da poter distribuire a piú famiglie tra quelle che La battaglia di Andrea segue quotidianamente".