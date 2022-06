Sei anni senza Bud Spencer, il figlio: "Vorrebbe una strada al Pallonetto"

"Mio padre mi ha sempre parlato del Pallonetto come zona della sua infanzia quindi credo che sarebbe felice di vedersi intitolare una strada lì". Giuseppe Pedersoli, figlio dell'indimenticato Bud Spencer, spera che un giorno Napoli dedichiuna strada, una piazza, un largo al gigante buono. Giuseppe e Carlo, l'altro figlio, hanno partecipato al ricordo per i sei anni dalla morte dell'attore, promosso dalloscrittore Alessandro Iovino, autore de libro-intervista 'Grazie Bud'.

Un'occasione in cui anche la società civile ha rinnovato l'appello alle istituzioni cittadine per l'intitolazione di una strada. Il regolamento prevede che debbano passare almeno 10 anni dalla morte, ma ci sono delle eccezioni: "Credo che la rilevanza del personaggio potrebbe permettere una deroga al regolamento - ha spiegato Massimo Pepe, presidente della commissione Urbanistica del Comune - e noi lavoreremo per questo, così come per individuare una strada del Pallonetto e accontentare la famiglia".