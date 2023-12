Vigilia di Natale a Napoli: i divieti per i brindisi, le regole per la viabilità e gli orari dei trasporti

E' una vigilia di Natale con tantissime persone in strada, tra turisti e cittadini, per la città di Napoli. La Prefettura partenopea ha messo in piedi un piano sicurezza che vedrà impegnate le forze dell'ordine nelle zone della 'movida', con varchi d'accesso in alcuni luoghi del centro cittadino.

Con un'ordinanza sindacale, per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei festeggiamenti per il 24 dicembre, il Comune di Napoli ha istituito il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta all’interno di specifiche aree: Chiaia zona “baretti”, Centro Storico, Quartieri Spagnoli e Vomero.

Il divieto di transito veicolare in vico Belledonne

Con ordinanza della I° Municipalità è stato istituito in vico Belledonne a Chiaia, dall’intersezione con via Fiorelli, il divieto di transito veicolare dalle ore 10.30 alle ore 19.00. In deroga al divieto sono autorizzati al transito: 1) i veicoli delle forze dell’ordine, di soccorso e Protezione civile; 2) i veicoli del trasporto pubblico non di linea ; 3) i veicoli dei residenti e/o titolari di posto auto fuori strada con passo carraio; 4) i veicoli dei diversamente abili muniti di tesserino di cui al D.M.LL.PP. 1176 del 08.06.79 diretti ai posti auto in immobili con passo carraio; 5) i veicoli dei clienti delle autorimesse; 6) i veicoli per funzioni di interesse pubblico per particolari esigenze che richiedano l’utilizzo del veicolo.

Senso unico pedonale a San Gregorio Armeno

Al fine di evitare pericolosi assembramenti, è istituito il senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno, dall'intersezione con via San Biagio dei Librai/vico Figurari, in direzione Piazza San Gaetano, dalle ore 9.00 alle 14.00.

Ztl Morelli-Filangieri-Mille

Dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nel quartiere Chiaia, è attiva anche la zona a traffico limitato di via Morelli-via Filangieri-via dei Mille.

Gli orari del trasporto pubblico locale

Questi gli orari di Anm per la giornata di oggi:

Metro Linea 1: chiusura ore 20.00. Ultima corsa Garibaldi ore 19:30, Piscinola ore 19:00.

Funicolari: chiusura ore 20:00: ultima corsa ore 19:40.

Ascensori: apertura ore 08:00 - chiusura ore 20:00.

Servizi di superficie: bus in servizio fino alle ore 20:00, ultima corsa da capolinea ore 18:00. Sospesi servizi notturni.

Alibus ultima corsa da aeroporto ore 19:15, ultima corsa da porto ore 19:10.

Parcheggi: fine servizio ore 20:00.

Chiusura del Maschio Angioino

Domenica 24 e lunedì 25 dicembre il Complesso Monumentale di Castel Nuovo e il suo Museo Civico resteranno chiusi al pubblico.