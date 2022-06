Briatore contro tutti: "La pizza non c'entra con Napoli. Preferisco quella di Salerno"

Flavio Briatore torna alla carica sulla pizza, questa volta intervistato da La Zanzara di Radio 24.

“Sto cercando una location ma aprirò Crazy Pizza anche a Napoli, una citta che amo”, ha spiegato il titolare della catena recentemente al centro delle polemiche per i costi delle sue specialità.

L'imprenditore, che dubitando della qualità degli ingredienti delle loro pizze a "quattro o cinque euro" ha suscitato la protesta dei pizzaioli napoletani (Sorbillo su tutti), ha risposto loro così: "Mi criticano? Vogliono solo farsi pubblicità”.

"Nessuno può fare profitto con la pizza a quattro euro, grazie a me aumenteranno i loro prezzi", ha aggiunto ancora. Poi una stoccata alla pizza napoletana. "A me non piace, non la mangio, preferisco quella bassa. a Salerno la fanno meglio”. La pizza del resto - aggiunge Briatore - è un prodotto mondiale, con Napoli non ha nulla a che fare”.

Una parentesi anche sul furto di rolex all'attore francese Daniel Auteuil, laddove i furti di orologi preziosi a Napoli sono un vecchio pallino del conduttore della trasmissione Giuseppe Cruciani: "Il cretino è lui - spiega Flavio Briatore mostrando poca solidarietà all'attore - i ladri fanno il loro mestiere. io vado in giro con uno swatch”.