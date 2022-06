Il presidente dell'APN replica a Briatore: "Il problema non è a quanto si venda la pizza con l'astice blu, ma una margherita"

Non si placano le polemiche che hanno visto protagonista Flavio Briatore negli ultimi giorni relativamente al prezzo di vendita della pizza. Il noto imprenditore piemontese, in un video pubblicato sui social, si chiedeva come fosse possibile vendere una pizza con ingredienti di qualità a 4/5 euro.

Non sono mancate le risposte all'ex team manager Renault, tra cui quella del consigliere regionale campano Francesco Emilio Borrelli.

Anche Sergio Miccú, presidente dell'Associazione Pizzaiuoli Napoletani, è intervenuto sull'argomento, come riporta l'Ansa: "Il problema non è a quanto si venda la pizza con l'astice blu, ma a quanto sia giusto vendere una margherita o una marinara con ingredienti di qualità".