Pizza a 4 euro, Briatore: "San Gennaro aiuta i napoletani a pagare fitti e contributi"

Flavio Briatore continua a punzecchiare i napoletani sul tema pizza. Tutto è nato dalle considerazioni in un video dell'imprenditore piemontese che si chiedeva come potessero rientrare dei costi vendendola a quattro euro i pizzaioli.

Dopo l'apparente pace fatta negli studi di Porta a Porta con i pizzaioli Sorbillo e Veccia, ecco che Briatore torna a parlare a "Zona Bianca" del prezzo della pizza: "A Napoli la pizza margherita costa 4 euro? Si vede che San Gennaro li aiuta a pagare i fitti, i contributi. "Io San Gennaro non ce l'ho e devo fare per conto mio. A questi prezzi noi non riusciamo a garantire una pizza di qualità, evidentemente loro avranno degli aiuti che io, noi non abbiamo".

"Questi stessi pizzaioli che mi attaccano, in 50 anni non sono riusciti a creare un brand internazionale sulla pizza. Invece di tramandarsi una sola pizzeria per otto generazioni, iniziassero a capire l'importanza di esportarla nel mondo", conclude.