"Prostatite ai polmoni", Briatore risponde a De Luca: "Lui ce l'ha 50 centimetri più su"

Flavio Briatore, in un'intervista al Corriere della Sera, ha attaccato il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Tra i due è ormai botta e risposta. De Luca a proposito di Mister Billionaire aveva detto: "Inviamo un augurio affettuoso a Flavio Briatore che si sta curando, come lui ha detto, per una prostatite ai polmoni”. “Ha rilasciato un’intervista e dice che sta benissimo – aveva aggiunto De Luca – quindi non ha bisogno più neanche dei nostri auguri. Ma noi gli inviamo con sincerità e affetto un augurio e un invito sommesso ad essere prudente, a non fare il fenomeno, perché parliamo di cose serie e pericolose”.

Briatore nell'intervista si difende da chi ha puntato il dito sul suo minimizzare il problema Covid-19, lo stesso virus che poi ha preso e dal quale è guarito. Secondo lui c'è stato un "attacco alla Sardegna e alle discoteche di destra". Poi l'attacco a Vincenzo De Luca: "Io prostatite ai polmoni? Lui la prostatite ce l’ha più alta che nei polmoni: 50 centimetri più su".