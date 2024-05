Campi Flegrei, ass. Cosenza: "Il bradisismo può durare mesi o anni. Dunque ci vogliono nervi saldi e lucidità"

"Il bradisismo può durare mesi o anni. E quindi anche i terremoti da bradisismo. Dunque ci vogliono nervi saldi e lucidità. E credere nella comunità scientifica e nelle istituzioni. Il monitoraggio e gli studi che si fanno nell'area del bradisismo non hanno pari al mondo. Questo è un fatto. Le istituzioni e la comunità scientifica sono in piena azione, questo è un altro fatto. Tanto è vero che il DL 140 (convertito in legge di Stato) è dedicato esplicitamente al rischio sismico collegato al bradisismo ed è stato lungamente studiato dal Governo, dalla comunità scientifica, dai comuni dell'area. E arriva a dare, con chiarezza e trasparenza, la zona di interesse ai fini di possibili conseguenze". Così l'assessore alle infrastrutture e alla protezione civile del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, in un post sui social si è espresso sulla situazione attuale relativa ai Campi Flegrei dopo le forti scosse delle ultime ore.

"Il Dl 140 definisce anche una zona ristretta in cui, eventualmente, si potranno prendere graduali provvedimenti. È quella in viola. Nella zona celeste c'è una significativa parte di Pozzuoli, con centro nel Rione Terra. Una contenuta parte di Bacoli, quella che affaccia sul golfo di Pozzuoli. A Napoli parte di Bagnoli, parte di Agnano, vengono sfiorate Pianura e Soccavo. Non ci sono altri comuni. Nella zona viola non c'è Bacoli, c'è la parte centrale di Pozzuoli, c'è una parte di Bagnoli ed Agnano. Sono fuori anche dalla zona celeste ad esempio: Mostra d'Oltremare, stadio Maradona, ospedale San Paolo, le facoltà di Ingegneria, il campus di Monte Sant'Angelo, viale Augusto, ecc", ha aggiunto l'assessore comunale.

"La scossa di ieri, certamente elevata e certamente rientrante nelle previsioni, ha in pieno confermato questa divisione. Chi è interessato veda altro mio post. Poi l'evento si è avvertito in un'area molto grande, fino al Centro Direzionale ai piani alti. Ma questo è normale, quando la terra vibra. Altra cosa sono le azioni sulle costruzioni, che sono state modeste. Con senso di responsabilità e per tranquillizzare, si sono chiuse le scuole nelle municipalità di Napoli che ricadono anche in piccola parte nella zona celeste. Adesso si verificano eventuali danni. Vado pure io. Questa è la situazione. Chiara chiara e senza speculazioni. E ripeto, manteniamo i nervi saldi", ha concluso Cosenza.