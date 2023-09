Bradisismo dell'area flegrea: arriva il "riferimento scientifico unitario"

Nota del sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Gaetano Manfredi in esito alla riunione avuta oggi a Palazzo Chigi con il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci sulla questione bradisismo: "La riunione sulla questione bradisismo, materia di cui mi sono occupato anche sul piano scientifico per molti anni - si legge nella nota - è stata molto utile. Sono state accolte le mie richieste finalizzate a dotarci di un riferimento scientifico unitario per evitare il rischio di una comunicazione non omogenea che rischia di creare solo danni al territorio dei Campi Flegrei; aggiornare il piano di emergenza e conseguente evacuazione; disporre di ulteriori risorse e mezzi per la Protezione Civile dei singoli comuni; accelerare sulla formazione dei tecnici in collaborazione con le Università e l’Ingv. Ho inoltre sollecitato un approfondimento sul patrimonio edilizio già in condizioni precarie su cui intervenire a scopo preventivo”.