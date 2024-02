Bradisismo, accordo Regione Campania-Federalberghi per l'accoglienza in hotel di eventuali sfollati

La Regione Campania e Federalberghi Campania hanno sottoscritto un accordo quadro per l’accoglienza in strutture ricettive della popolazione eventualmente sfollata nell'ambito del piano speditivo di emergenza per il territorio interessato dal fenomeno del bradisismo.

Con l'accordo in questione vengono disciplinati i rapporti tra la Regione Campania e Federalberghi Campania per l’accoglienza della popolazione eventualmente allontanata per scopi precauzionali dall’area interessata dal fenomeno del bradisismo, nel rispetto di quanto previsto dalla relativa pianificazione di emergenza, ovvero evacuata per altre emergenze di protezione civile sul territorio della Regione Campania connesse ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.

Viene, inoltre, assicurata la disponibilità, in via preventiva e programmatica, di Federalberghi Campania per l’eventuale individuazione di strutture ricettive disponibili, in caso di necessità, secondo quanto delineato nella pianificazione di emergenza per il rischio bradisismo e, comunque, per eventuali altri eventi emergenziali che comportino evacuazione di popolazione, definendo conseguentemente condizioni uniformi di ospitalità e una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto emergenziale.

"Con il presente atto - si legge nell'articolo 2 dell'accordo - si definiscono le condizioni e le modalità di utilizzo delle strutture ricettive presenti sul territorio regionale per assicurare l’ospitalità temporanea delle persone evacuate, sia in fase preventiva che emergenziale, provenienti dalle zone interessate dal fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei, in conseguenza della crisi in atto, nel rispetto della pianificazione di emergenza, qualora non sia possibile l’allocazione delle medesime persone in altre strutture di accoglienza previste dai piani di protezione civile comunali".

Per quanto riguarda le modalità di attivazione delle strutture, l'articolo 4 dell'accordo quadro stabilisce che "le strutture ricettive aderenti sono attivate, di volta in volta, secondo criteri che tengono conto di: disponibilità dei posti rispetto alla specifica esigenza ed eventualmente maggiore vicinanza ai centri abitati; vicinanza geografica all’area interessata dall’emergenza; principio di rotazione".