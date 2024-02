Napoli Half Marathon, la polemica: "Perché dissetare usando tanta plastica usa e getta?"

Ancora una volta l'Half Marathon di Napoli si chiude tra le polemiche per l'utilizzo di bottigliette di plastica, gettate dai corridoi ai bordi del percorso. Numerosi volontari hanno ripulito le strade, ma resta il problema ambientale di un utilizzo così smodato di contenitori in plastica

"Anacronistico dissetare con bottiglie usa e getta"

CSI Gaiola Onlus in un post social ha mostrato il proprio disappunto verso l'organizzazione.

"Peccato. Anche quest'anno fiumi di plastica all’Half Marathon di Napoli. Ancora una volta questo bellissimo evento sportivo cittadino ha perso l'occasione per fare un balzo in avanti verso la sostenibilità ambientale. Anche quest'anno una maratona all'insegna della plastica e del vuoto a perdere…E ancora una volta i nostri instancabili #PlasticFreeRunner erano presenti ed hanno corso per uno sport sempre più etico e sostenibile!

Sport e “sostenibilità” devono andare a braccetto, soprattutto quando si tratta di eventi sportivi di massa come la Maratona, madre di tutti gli sport. Al giorno d’oggi, in tempi di cambiamenti climatici, oceani di plastica e sempre più asfissianti problematiche ambientali è del tutto anacronistico e diseducativo pensare di dissetare oltre 6.000 persone (questi i partecipanti all’Half Marathon di quest’anno) a suon di bottigliette di plastica usa e getta…La scelta green deve essere una scelta obbligata per manifestazioni del genere che potrebbero davvero essere portatrici di messaggi positivi per il pianeta e per il nostro futuro.

Fortunatamente il tema è sempre più sentito, oggi le alternative ci sono e molte maratone in Italia e nel mondo hanno bandito questo abnorme consumo di plastica che offende lo sport e l’ambiente. Speriamo che anche Napoli prima o poi diventi Plastic Free…Intanto i nostri #plasticfreerunner continueranno a correre e a portare sulle strade il loro messaggio! Un grande plauso ai tanti volontari, ingaggiati dagli organizzatori, che hanno immediatamente ripulito le strade dopo il passaggio dei corridori!".

"Altrove si disseta con metodi alternativi"

Anche Roberto Braibanti di Gea-Ets ha scritto un post per spiegare cosa non va in un tale utilizzo di plastica.

"Caro Comune di Napoli, se non lo sapessi il mondo sta morendo soffocato dalla nostra plastica - spiega Braibanti - E sicuramente sai che il 6% dell’attuale produzione mondiale di petrolio (compresi i liquidi di gas naturale, NGL) viene utilizzata per la produzione di materie plastiche, e si prevede che nel 2050 la produzione salirà al 20% considerando l’aumento della popolazione e l’aumento dell’urbanizzazione. Ti ricordo, se ti fossi un attimo distratto, che dal 2004 ad oggi, risulta che a livello mondiale si è fabbricata la stessa quantità di plastica della metà del secolo scorso e la quantità totale di materie plastiche vergini è stata pari a 8,3 miliardi di tonnellate, principalmente derivate dal gas naturale e dal petrolio greggio, utilizzato sia come materia prima nei processi, che come combustibile per produrre energia utile, per i processi unitari di trasformazione della materia prima in prodotto finito.

Tra il 1950 e il 2015 sono stati generati un totale di 6,3 miliardi di tonnellate di rifiuti di plastica calcolati considerando i primari e i riciclati, e di questa quantità solo il 9% è stato riciclato, il 12% incenerito, e il restante 79% immagazzinato in discarica o rilasciato direttamente nelle ambiente naturale".

"E sapete, cari amministratori - prosegue l'ambientalista - quest’ultimo è il punto critico: perché quello è il rifiuto di plastica sfuggito, che inevitabilmente si ritrova sparso nel nostro ambiente, e attraverso le piogge giunge ai nostri fiumi e al mare. Gli articoli in plastica più grandi possono subire una progressiva frammentazione per produrre un numero maggiore di “particelle microplastiche” più piccole, aumentando così la superficie complessiva del materiale plastico, migliorando la sua capacità di assorbire e concentrare, inquinanti organici persistenti (POP) come il diclorodifeniltricloroetano (DDT) e i bifenili policlorurati (PCB), in particolare in ambienti marini. Le microplastiche aerodisperse giungono ovunque, e non dobbiamo sorprenderci se sono state ritrovate sulle Alpi e in campioni di ghiaccio prelevati dall’artico, in quest’ultimo caso sono giunte probabilmente dalle correnti oceaniche dalla zona di immondizia del Pacifico e dall’inquinamento locale proveniente dalla navigazione e dalla pesca. Il mare intrappola grandi quantità di microplastiche, le trasporta attraverso l’Oceano Artico e le rilascia nell’ambiente globale".

Fatta questa doverosa premessa, mi spieghi come fa un'amministrazione ad organizzare una manifestazione sportiva bellissima come la #NapoliHalfMarathon con fiumi di bottigliette di plastica distribuite alle migliaia dj partecipanti lungo il percorso? In molte città già da anni si sperimentano metodi alternativi per il rifornimento idrico ai corridori. Certo mi dirai che tutta questa plastica sarà raccolta e riciclata: e esattamente per questo ti ho ricordato quei dati. Ricordi quel 79% che va disperso nell’ambiente? Forse per questo il golfo di Napoli è dopo Genova quello più inquinato da microplastiche?".