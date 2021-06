Le botteghe di San Gregorio Armeno diventano infopoint turistici

Da sabato 26 giugno sarà disponibile gratuitamente, presso le botteghe, la guida “Napoli Official Visitors Guide”, contenente tante notizie utili su monumenti, musei, quartieri, mercati, ecc. per turisti italiani e stranieri

Ora che finalmente l'Italia è tutta zona bianca e Via San Gregorio Armeno, grazie a i vaccini è covid free, le botteghe artigiane si preparano all’accoglienza ai turisti. Infatti, l’Associazione di promozione sociale “Le Botteghe di San Gregorio Armeno" ha aderito all’iniziativa dell’Associazione “Chill Out Napoli”, patrocinando il libro guida per i turisti “Napoli Official Visitors Guide”.

La guida contiene tantissime notizie utili su monumenti, musei, quartieri, mercati, orari dei mezzi pubblici etc. Le guide saranno esposte e distribuite, gratuitamente, a partire da sabato 26 giugno, dalle botteghe di via San Gregorio Armeno che diventeranno, in questo modo, anche infopoint per i turisti, italiani e stranieri, offrendo una guida e consigli per i visitatori. "Riteniamo - dichiara Gabirele Casillo, presidente dell'Associazione "Le Botteghe di San Gregorio Armeno" - questo servizio utile alla città di Napoli per fare ripartire l’economia, e di conseguenza, ne beneficeranno tutti gli esercizi commerciali della zona".