"Tanti auguri di buona Pasqua a tutti. Per questa occasione abbiamo adottato un capretto al Parco della vita a Brusciano". E' il bel gesto di Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania, per la Pasqua 2021.

Sono tantissimi i capretti che vengono uccisi per le festività pasquali per la tradizione di mangiare capretti o agnelli come piatti tipici in Campania.