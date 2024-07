La polemica tra Borrelli e AcquaFlash: che cosa è successo

Nella serata di ieri sui social si è diffuso un video, postato dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, girato all'ingresso dell'AcquaFlash di Giugliano. La clip immortala dei controlli all'ingresso del parco acquatico, con dei clienti che - tra le proteste - vengono invitati a non introdurre cibo nella struttura.

Il video di Borrelli

Il commento al video di Borrelli è molto duro: "Il personale dell'AcquaFlash a Giugliano perquisisce gli avventori paganti per verificare che non portino cibo dentro la struttura. Ogni giorno si supera il limite". In tantissimi, tra i follower dell'esponente napoletano di Alleanza Verdi-Sinistra, hanno quindi commentato attaccando il parco e considerando la vicenda alla stregua di quanto spesso viene denunciato a proposito di lidi privati, ovvero che l'obiettivo è far consumare quanto si vende all'interno.

La risposta di AcquaFlash

L'AcquaFlash però stamattina ha risposto con altrettanta durezza al deputato, rispedendo al mittente le accuse e spiegando le proprie ragioni. "Ci spiace molto vedere questo marciare su tematiche dibattute e ci meravigliamo che un deputato che svolge un egregio lavoro come Francesco Emilio Borrelli non sappia che noi facciamo tutto questo per sicurezza e igiene del parco. L’ingresso del cibo non è consentito - specificano dall'AcquaFlash - per motivi di igiene, sicurezza e logistica. Chi ha intolleranze può esibirlo e fare ingresso del proprio cibo, lo stesso per i bambini".

"Quindi - prosegue il parco citando Borrelli - quale sarebbe l’ingiustizia e lo schifo in un parco privato? Il controllo delle borse necessario per garantire la sicurezza di tutti? La invitiamo a condividere, come ha già fatto, situazioni di reale degrado e non diffamare pubblicamente centinaia di persone che lavorano ogni giorno per rianimare una zona che fino ad 1 anno fa era una discarica abusiva. Francesco Emilio Borrelli noi stiamo provando a fare qualcosa di concreto per la nostra Campania, lei con questo video cosa ha fatto di concreto?".