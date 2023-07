Via al progetto MaaS4Naples: bonus mensili per incentivare l'uso del trasporto pubblico

Incentivare comportamenti virtuosi di mobilità incrementando gli spostamenti con il trasporto pubblico locale. Questo l’obiettivo del progetto MaaS4Naples che mette insieme una serie di piattaforme digitali in grado di offrire agli utenti una nuova esperienza di mobilità, garantendo con un’unica app la programmazione e l’acquisto di un viaggio multimodale attraverso l’uso di diversi mezzi di trasporto (TPL, sharing, parcheggi ecc.).

I servizi sono erogati attraverso piattaforme di intermediazione che includono diverse funzionalità quali informazione, programmazione e prenotazione del viaggio multimodale, gestione del viaggio, pagamento unificato dei servizi, operazioni post-viaggio, capaci di rispondere in modo personalizzato a tutte le specifiche esigenze di mobilità e in grado di offrire agli utenti ampia libertà di movimento.

Bonus mensili per incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico

Il Comune di Napoli ha pubblicato un avviso per individuare 1000 soggetti, appartenenti a specifiche categorie, cui destinare contributi per l’acquisto di tali servizi di mobilità offerti dalle diverse piattaforme MaaS (Mobility as a Service) partecipanti al progetto. Gli incentivi potranno essere utilizzati su ciascuna app aderente alla sperimentazione e relativamente ai soli servizi offerti dalle seguenti APP del progetto MaaS4Naples: Unico, MooneyGo (myCicero), MaaS4UNI. Inoltre i contributi potranno essere utilizzati per i soli viaggi multimodali, con il vincolo di utilizzo combinato di almeno 2 diversi servizi all'interno dello stesso spostamento dei quali uno deve essere necessariamente costituito dal Trasporto Pubblico di Linea (Trasporto Pubblico di Linea + monopattino, Trasporto Pubblico di Linea + bici elettrica, Trasporto Pubblico di Linea + car sharing, Trasporto Pubblico di Linea + parcheggio di interscambio dotati di infrastrutture di ricarica elettrica, Trasporto Pubblico di Linea + compagnie di navigazioni aderenti alla sperimentazione).

Il bonus mensile, sottoforma di cash back, sarà erogato per un massimo di € 30,00 al mese, che si annullerà a fine mese per l’importo non utilizzato nel mese di riferimento; tale importo potrà essere utilizzato sull’App a cui il soggetto sperimentatore si è precedentemente registrato, con la previsione di accumulo del credito solo per il primo mese.

Gli incentivi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse assegnate dal Piano operativo approvato, secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta. La sperimentazione si svolgerà a partire dal mese di luglio 2023.